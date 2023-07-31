День Военно-морского флота отпраздновали в России. Основное место торжеств в нашем регионе было в столице Северного флота

Парад военных и кораблей, выставки военной спецтехники и большой концерт…

День ВМФ в Североморске начался традиционно на Приморской площади. Парадным маршем прошли военнослужащие Северного флота. Руководил парадом заместитель командующего флотом Олег Голубев.

Торжества продолжили военно-морским парадом в акватории Кольского залива. Зрители увидели ракетный крейсер «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский», ракетный подводный крейсер «Князь Владимир», атомную подлодку «Гепард» и дизель-электрическую «Владиковказ».

Кроме того, на площади вели онлайн-трансляцию из Санкт-Петербурга. Ко всем присутствующим обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодняшний парад посвящён 320-летию Балтийского флота, 290-летию Северного и 240-летию Черноморского. В самом Североморске военных моряков поздравил Александр Моисеев.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Позвольте поздравить всех, кто служит и служил, кто избрал своей профессией служение Отечеству в одном из основных видов Вооруженных Сил - славном ВМФ России. Северный флот подошёл с высочайшей степенью готовности, как и должен соответствовать статусу своему».

Далее гостей ждал военно-спортивный праздник. Морские пехотинцы продемонстрировали свои навыки, а экипажи кораблей выполнили различные элементы боевых упражнений.

После на площади была организована выставка вооружения и военной техники, представленная, в том числе, Североморским музейно-выставочным комплексом и Военно-морским музеем Северного флота.

Всего в торжествах в честь Дня ВМФ приняли участие около 30 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Завершился праздник большим концертом с участием Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, артистов Центрального Дома Российской Армии и Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова.