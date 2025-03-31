День войск национальной гвардии Российской Федерации отметили в Мурманске

Они охраняют покой горожан, выполняют задачи специальной военной операции, противодействуют терроризму. В мирное и военное время доблестно несут свою службу по защите граждан.

Официальный праздник сотрудники войск национальной гвардии отмечают 27 марта, однако, в этот день росгвардейцы обеспечивали безопасность Международного арктического форума, который впервые проходил в Мурманске. Поэтому торжественно праздник отметили позже.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы готовились к этому заранее и серьёзно готовились».

Гостям праздника была представлена выставка вооружения, оборудования, специальных средств и техники, которую применяют заполярные росгвардейцы.

Как на суше, так и под водой бойцы национальной гвардии выполняют задачи по обезвреживанию противника и защите важных государственных объектов. В Мурманске даже существует уникальный Морской отряд Росгвардии, который был создан для охраны акватории города и единственного в мире атомного ледокольного флота.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил медали и награды за проявленную доблесть, боевые отличия, а также за выполнение поставленных задач СВО бойцам отрядов ОМОН «Медведь», СОБР «Росомаха», подразделений вневедомственной охраны, военнослужащим Морского и авиационного отрядов.

Сергей Бураков, Герой России, командующий Северо-Западным округом Росгвардии: «Поздравляю вас с Днём войск национальной гвардии! Успехов в выполнении поставленных задач».

Росгвардейцев поздравил и глава региона Андрей Чибис. Особые слова благодарности он выразил бойцу ОМОНа, обезвредившему преступника, напавшего на губернатора в 2024 году. Сотруднику отряда по указу Президента России вручили медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё раз хочу лично и уже со сцены тебя, Алексей, поблагодарить за то, что ты не дал негодяю доделать его дело. За это низкий поклон».

Также командующий и глава региона поблагодарили ветеранов, которые прошли нелёгкий боевой путь при поддержании конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона в 90-е годы прошлого века и передали свой опыт молодому поколению.