День всех влюбленных с пикантными нотками «Дор Блю»

Сыр – одно из любимейших лакомств для людей во всём мире. Этот продукт является и прекрасным дополнением к различным блюдам, и самостоятельным деликатесом. Если вы любитель сыров и хотите полакомиться необычным вкусом или сделать его подарком для своей половинки на 14 февраля, то в магазине «Сырный сомелье» вы найдёте всё, что ищете.

Уже более два года мурманчане наслаждаются изысканными вкусами сыров. И это благодаря магазину «Сырный сомелье», который балует своих клиентов этими лакомствами. Здесь можно найти десятки различных видов молочных продуктов, каждый из которых в Мурманске представлен эксклюзивно.

Аполлинария Ахилченок, управляющая магазином «Сырный сомелье»: «Все сыры, можно сказать, что необычные, просто потому, что в Мурманске вы больше нигде не сможете их купить. Сыров существует настолько великое множество. И супер выдержанных по 6 лет и сыры, которые пахнут мясными бульонами, и сыры, которые выдерживаются в паприке. И буквально сотни разных видов и конечно, их всех нужно пробовать».

Знаменитые сыры Швейцарии, Франции и других стран соседствуют на прилавке с лучшими фермерскими продуктами из России. Поставки товара каждую неделю, поэтому ассортимент всегда разнообразный, а деликатесы, представленные на витрине, свежие. Перечислять их названия можно долго: «Дор Блю» и «Горгонзола» и более привычный «Чеддер». Но согласитесь, пробовать вкуснее.

Аполлинария Ахилченок, управляющая магазином «Сырный сомелье»: «Если вы любитель сыров с плесенью белой, голубой, их существует огромный выбор. И с творожистыми текстурами и ароматные с яркой плесенью или наоборот, нежные. При этом, если вы любите сыры твёрдые, супертвёрдые, а, может, даже экстра твёрдые - все их можете подобрать у нас. Вы можете даже попробовать сыр, который считает прародителем пармезана».

Особенно порадует гурманов то, что ассортимент магазина постоянно расширяется. Теперь помимо сырных лакомств, здесь можно купить хамон, итальянские пасты, различные приправы и добавки к ним. Вкусным ужином можно побаловать не только себя, но и, например, устроить романтичный вечер для своей половинки. Возьмите на вооружение. Ведь впереди День всех влюбленных - 14 февраля.

Аполлинария Ахилченок, управляющая магазином «Сырный сомелье»: «У нас вы можете выбрать сырную тарелку или набор сыров, приобрести вино, собрать букет цветов, попробовать вкусный кофе. И все это в рамках одного магазина».

Чтобы провести незабываемый и вкусный вечер с парой или даже одному, нужно обязательно посетить магазин «Сырный сомелье», расположенный на улице Профсоюзов, 24. Познакомиться с сырным разнообразием можно и на сайте компании, там же можно сделать заказ.

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