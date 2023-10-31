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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.23 19:30

День юного специалиста в МАУ: школьники выбирают профессию

Для того, чтобы помочь подрастающему поколению сделать важный шаг в жизни, необходимо заранее подготовить их и познакомить с профессиями. Например, для медико-биологического класса школы №276 устроили День юного специалиста в МАУ.

«Просто спасаю жизни» - такой слоган изображён на футболке у десятиклассников 276-й школы Гаджиево. Они ещё подростки, но уже точно знают, что хотят связать свою жизнь с медициной и быть полезными обществу. Именно поэтому они пошли учиться в профильный класс. 

Арина Юрченко, ученица школы №276» г. Гаджиево: «У нас проходят различные экскурсии, мы углубленно занимаемся биологией и химией. У нас проводят различные уроки, посвящённые медицине, первой помощи. К нам приходят сотрудники нашей поликлиники, МЧС проводить у нас уроки. Я думаю, это нам очень поможет в будущем».

Профильный класс в Гаджиево открыли в этом году в связи с высоким спросом. Сейчас в нём 13 человек. За первые месяцы учебного года ребята уже несколько раз посещали с экскурсией медицинские учреждения в своём городе, а сегодня для них устроили День юного специалиста в МАУ.

Людмила Мишанина, директор Медико-биологического института МАУ: «Сегодня у нас очередное профориентационное мероприятие. Школьники приехали из гаджиевской школы, чтобы познакомиться с нашей кафедрой, с нашим институтом. Сегодня они будут знакомиться с кафедрой клинической медицины, затем поедут в городскую больницу, после этого поедут на другую кафедру - микробиологии и биохимии».

Теперь необязательно уезжать в другие регионы, чтобы получить качественное образование, уверены специалисты. Ребятам показали оснащение медико-биологического института Мурманского арктического университета. Здесь много современного и технологичного оборудования, которое будет полезным для практических занятий. А также обновлены учебные аудитории и компьютерный класс.

Владимир Лосев, советник ректора МАУ по медико-социальным вопросам: «Ребята уже со школьной скамьи имеют возможность посещать университет, посмотреть на учебные аудитории, что-то потрогать руками. Это интересно, в конце концов.  Приобщиться к специальностям, проникнуться атмосферой. Мы очень надеемся, что в других ЗАТО и муниципалитетах также поддержат инициативу гаджиевских коллег по созданию медико-биологических классов».

В ходе знакомства с высшим учебным заведением школьники пообщались со студентами второго и пятого курсов, задали им волнующие вопросы. К слову, сюда приезжают учиться и граждане зарубежных стран, например, Индии.

Такой обмен коммуникациями тоже были интересен подрастающему поколению. Но и это ещё не всё. В рамках Дня юного специалиста, ребята отправились на экскурсию в Мурманский клинический многопрофильный центр, где побеседовали со специалистами отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Почему мы работаем с профильными классами? Цель не в том, чтобы заставить их идти в медицину. Заставлять здесь ни в коем случае нельзя. Нужно рассказать все прелести и недостатки работы в медицине, чтобы ребята потом, поступая в вузы, не разочаровывались, не бросали после первого - второго курса учебное заведение».

В планах у руководства школы №276 г.Гаджиево и дальше сотрудничать с образовательными и медицинскими учреждениями области. До конца учебного года уже расписаны профориентационные мероприятия. 

А такой насыщенный день надолго останется в памяти у школьников, ведь подобные практики помогут им лучше разобраться в профессии и сделать правильный выбор.

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