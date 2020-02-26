День защитника Отечества в городах региона отмечали три дня

Не беремся оценивать красоту мурманских военных, но находчивости им не занимать. 23 февраля на флоте, как и хорошую свадьбу, принято отмечать несколько дней.

Во всех гарнизонах Северного флота состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Командиры частей поздравили личный состав с праздником и поощрили лучших военнослужащих. На боевых кораблях и судах обеспечения флота помимо Андреевского и Государственного флагов были подняты флаги расцвечивания.

В городе-герое Мурманске, городе воинской славы Полярном, главной базе Северного флота - Североморске состоялись строевые прогулки военнослужащих по главным улицам городов в сопровождении оркестров. Также воины-североморцы почтили память доблестных предшественников – защитников Заполярья возложением венков и цветов к воинским памятникам.