День защитника Отечества в Мурманске отметили праздничным митингом

Представители регионального отделения ЛДПР и неравнодушные горожане поздравили военнослужащих, ветеранов и всех, кто стоит на страже интересов страны.

В областном центре в сквере Покорителям Арктики на значимое событие собрались представители органов власти, активисты, а также жители города. Особое внимание на встрече, посвящённой Дню защитника Отечества, уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе Станислав Гонтарь выступил перед собравшимися, подчеркнув важность равных условий для всех героев.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «ЛДПР выступает за то, чтобы на федеральном уровне закрепили общие нормы и меры социальных гарантий для всех ребят, которые нас защищают».

Прозвучали слова особой признательности за материнский подвиг и ежедневную тревогу за своих детей. На церемонии награждения медали «Мать-солдат» вручили женщинам, чьи сыновья сегодня с оружием в руках защищают будущее России, с честью выполняя воинский долг.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Я желаю всем защитникам Отечества, а это в том числе и женщины, ведь они находятся в госпиталях, в бригадах, здоровья, счастья, чтобы мы вместе приблизили общую победу».

Также были отмечены те, кто приближает победу в тылу - волонтёры и активисты, которые собирают гуманитарную помощь и поддерживают бойцов на передовой.

Александр Корякин, волонтёр: «Сейчас все мои друзья, сослуживцы находятся «за ленточкой», и я просто не могу остаться в стороне. Я обязан их поддерживать и показать пример своим детям».

Несмотря на серьёзность повода, атмосфера праздника была тёплой и душевной. Для гостей организовали чаепитие с пирогами, а для самых юных мурманчан - развлекательную программу.

В региональном отделении ЛДПР отмечают, что партия всегда рядом с людьми и не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни она готова слышать, поддерживать и действовать.