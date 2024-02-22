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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.24 19:30

День защитника Отечества военные танкисты Северного флота проведут на полигоне

Глубокий снег во время управления танком чем-то напоминает грязь, по которой приходится ездить в зоне спецоперации.

Современные боевые условия диктуют свои правила, учитывать которые приходится всем. Так, танк стал из непреступной крепости лёгкой мишенью для дронов-камикадзе и специальных ракетных комплексов. Всё это необходимо учитывать нашим бойцам, и танкисты Северного флота - не исключение.

Позывной Курсант, танкист: «Самая защищенная часть – лобовая. Она позволяет уменьшить вред от кумулятивной струи снаряда».

Танкист с позывным Курсант один из тех, кто сейчас проходит на флотских полигонах обучение. Своим опытом здесь делятся участники специальной военной операции. Многие с боевыми наградами. 

Александр Короткевич, заместитель командира первой танковой роты по вооружению: «К нам прибыли офицеры. Под их руководством мы будем отрабатывать навыки преодоления препятствий различных видов».

На учебных машинах такого не увидишь, но боевую технику сверху защищают специальные решётки. Над «колхозным» решением противник сначала смеялся, а потом поняв эффективность, перенял опыт.

Поменялась и тактика танкистов, которые чаще стали применять маскировку.

Денис Федоров, командир танкового взвода: «Стрельба с закрытых огневых позиций обычно ведётся с шести-восьми километров. Но танк может выстрелить и на 10 километров».

Если нужно, то Т80 благодаря газотурбинному двигателю может передвигаться очень быстро. А управляется машина, по словам механиков-водителей, не сложнее обычного автомобиля. 

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