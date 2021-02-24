День защитников Отечества отпраздновали во всех гарнизонах Северного флота

Утром 23 февраля в береговых частях Северного флота состоялись построения с выносом боевых знамён. Командиры частей поздравили личный состав с праздником и поощрили лучших военнослужащих.

В Североморске состоялась строевая прогулка войск гарнизона в сопровождении военного оркестра. На Приморской площади командующий Северным флотом Александр Моисеев и военнослужащие возложили к памятнику воинам-североморцам венки и цветы, почтили память павших героев минутой молчания.

В полдень в Мурманске у мемориала Защитникам советского Заполярья командование флота, руководство области и города, а также военнослужащие возложили венки и цветы. А в конце дня - в Мурманске и Североморске горожане увидели праздничный салют.