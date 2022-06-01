1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.22 19:30

День защиты детей и день рождения близняшек! Жизнь северянки в окружении восьмерых маленьких «ангелочков»

Многодетная семья Макаровых по праву может называться образцовой. У пары восемь детей - один сын и семь дочерей. Старшему ребёнку 13 лет, а самому маленькому шесть месяцев. Несмотря на разницу в возрасте ребята не конкурируют за внимание родителей, а наоборот, помогают по дому и ухаживают за малышкой.

Многодетная семья Макаровых по праву может называться образцовой. У пары восемь детей - один сын и семь дочерей. Старшему ребёнку 13 лет, а самому маленькому шесть месяцев. Несмотря на разницу в возрасте ребята не конкурируют за внимание родителей, а наоборот, помогают по дому и ухаживают за малышкой.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Это здорово, каждое утро вставать, заплетать, проверять, чтобы никто не забыл в школу принадлежности.  Потому что начинается: «Мам, где это, где это?». Всем нагладить собрать. Был момент, когда все разъехались, дома так тихо стало, пусто и ты не знаешь, что делать».

А дел у молодой мамы хоть отбавляй. Собрать детей в школу и садик, убраться и приготовить, постирать и погладить, а ещё уделить внимание мужу, а на себя времени уже не остается. Но, несмотря на это, Тамара улыбается и признаётся, что она очень счастлива.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Дети - это всё для нас. Это всё. Без них я даже не вижу, если бы кого-то не было. Иногда дети говорят, что у меня будет один ребёнок. Я говорю, а тогда бы тебя не было, если бы у меня был один ребёнок. Они отвечают, что ладно, у меня будет три, а как бы без близняшек. Ну, ладно, у меня будет пять. И так они понимают, что друг без друга бы они скучали».

В небольшой двухкомнатной квартире чувствуется атмосфера уюта, дружбы и любви. По словам Тамары, без поддержки мужа было бы очень трудно.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Одной очень сложно что-то делать. По дому готовить, убирать, заниматься уроками не очень сложно. А если муж уедет в командировку, такая семья большая. Надо чтобы дети совсем взрослыми были, лет по 16. Чтобы могли конкретно помогать».

Вадим Макаров, многодетный отец: «Помогаю, например, в выходные могу съездить за продуктами и погулять стараемся. Как можно чаще гулять. Где-то с уборкой помогу, но не всегда».

Пара желает новоиспеченным родителям и всем, кто планирует беременность, не останавливаться на одном ребёнке, быть терпимее и с пониманием относиться друг к другу.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Дома жёны не валяются на кроватях, не спят, не сидят, как они думают. Говорят, что весь день просидела в телефоне, а говорит, что устала. Я всегда говорю, давай я уйду на работу, а ты недельку хотя бы посиди с детьми. А я отдохну на работе. Сразу готовка, стирка, уборка. Это всё будет на тебе».

В День защиты детей, пара отмечает ещё один праздник – день рождения близняшек. Всем детками Вадим и Тамара желают быть счастливыми и здоровыми.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Научи меня жить». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Майские вакансии в Мурманске с зарплатой более 100 тысяч рублей - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро укрепляется на 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 27% увеличила выработку электроэнергии в мае-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика