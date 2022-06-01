День защиты детей и день рождения близняшек! Жизнь северянки в окружении восьмерых маленьких «ангелочков»

Многодетная семья Макаровых по праву может называться образцовой. У пары восемь детей - один сын и семь дочерей. Старшему ребёнку 13 лет, а самому маленькому шесть месяцев. Несмотря на разницу в возрасте ребята не конкурируют за внимание родителей, а наоборот, помогают по дому и ухаживают за малышкой.

Многодетная семья Макаровых по праву может называться образцовой. У пары восемь детей - один сын и семь дочерей. Старшему ребёнку 13 лет, а самому маленькому шесть месяцев. Несмотря на разницу в возрасте ребята не конкурируют за внимание родителей, а наоборот, помогают по дому и ухаживают за малышкой.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Это здорово, каждое утро вставать, заплетать, проверять, чтобы никто не забыл в школу принадлежности. Потому что начинается: «Мам, где это, где это?». Всем нагладить собрать. Был момент, когда все разъехались, дома так тихо стало, пусто и ты не знаешь, что делать».

А дел у молодой мамы хоть отбавляй. Собрать детей в школу и садик, убраться и приготовить, постирать и погладить, а ещё уделить внимание мужу, а на себя времени уже не остается. Но, несмотря на это, Тамара улыбается и признаётся, что она очень счастлива.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Дети - это всё для нас. Это всё. Без них я даже не вижу, если бы кого-то не было. Иногда дети говорят, что у меня будет один ребёнок. Я говорю, а тогда бы тебя не было, если бы у меня был один ребёнок. Они отвечают, что ладно, у меня будет три, а как бы без близняшек. Ну, ладно, у меня будет пять. И так они понимают, что друг без друга бы они скучали».

В небольшой двухкомнатной квартире чувствуется атмосфера уюта, дружбы и любви. По словам Тамары, без поддержки мужа было бы очень трудно.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Одной очень сложно что-то делать. По дому готовить, убирать, заниматься уроками не очень сложно. А если муж уедет в командировку, такая семья большая. Надо чтобы дети совсем взрослыми были, лет по 16. Чтобы могли конкретно помогать».

Вадим Макаров, многодетный отец: «Помогаю, например, в выходные могу съездить за продуктами и погулять стараемся. Как можно чаще гулять. Где-то с уборкой помогу, но не всегда».

Пара желает новоиспеченным родителям и всем, кто планирует беременность, не останавливаться на одном ребёнке, быть терпимее и с пониманием относиться друг к другу.

Тамара Деминова, многодетная мама: «Дома жёны не валяются на кроватях, не спят, не сидят, как они думают. Говорят, что весь день просидела в телефоне, а говорит, что устала. Я всегда говорю, давай я уйду на работу, а ты недельку хотя бы посиди с детьми. А я отдохну на работе. Сразу готовка, стирка, уборка. Это всё будет на тебе».

В День защиты детей, пара отмечает ещё один праздник – день рождения близняшек. Всем детками Вадим и Тамара желают быть счастливыми и здоровыми.