День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.24 19:30
День защиты детей провели на базе ОМОН «Медведь»
Для юных северян из Кадетской школы города Мурманска провели «День открытых дверей» на базе ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области.
На экскурсии, приуроченной к Международному дню защиты детей, бойцы спецподразделения познакомили ребят с работой спецподразделения. Школьники смогли не только увидеть вооружение, но и примерить экипировку росгвардейцев, а также задать вопросы об особенностях прохождения службы в ОМОНе.
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