День железнодорожника в воскресенье отпразднуют в Мурманске

В рамках праздничных мероприятий первым состоится массовый благотворительный забег для железнодорожников и их семей. Старт состоится 4 августа в 11.00 на площади перед Домом культуры железнодорожников. После подведения итогов забега и награждения победителей, также на площади перед Домом культуры начнётся развлекательная программа, а также игры и конкурсы для детей.

В 14 часов на сцене ДК покажут спектакль «Две женщины и лейтенант» с участием звезды советского кино Александры Яковлевой.