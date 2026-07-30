«День знаковый. Проект грандиозный», - так губернатор Мурманской области оценил запуск подготовки площадки к строительству Кольской АЭС-2 в Полярных Зорях

Кольская АЭС-2 – стратегический инвестиционный проект Госкорпорации «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с инновационными реакторами, более экономичными за счёт эффективного использования ядерного топлива.

Срок службы основного технологического оборудования составит 80 лет, а энергоблоков – не менее 60 лет Проект включён в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, входит в народную программу «На Севере – жить!» и находится на личном контроле Президента Российской Федерации.

Основной период строительства начнётся после завершения полного проектирования, прохождения государственной экспертизы и получения лицензии на сооружение от Ростехнадзора.

Ввод первого энергоблока запланирован на 2035 год, второго – на 2037 год. Кольская АЭС-2 станет крупнейшим энергетическим проектом в регионе, соответствующим высоким стандартам безопасности и современным требованиям к маневренности энергосистем, что особенно актуально для территории с сетевыми ограничениями.