Мурманчанам обещают устроить тёплую пятницу в домахВ Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.20 19:30

День знаний Евгений Никора провёл в гимназии № 2

Поздравить с 1 сентября учеников мурманской гимназии № 2 сегодня приехал глава администрации города Евгений Никора. Воспользовавшись положением, он осмотрел здание школы, тем самым убедившись, что всё действительно готово к новому учебному году.

Вход во вторую мурманскую гимназию даже 1 сентября разрешён только ученикам и педагогам. Данные ограничения связаны с пандемией коронавируса. Поэтому родители остались ждать своих детей за порогом учреждения.

Сити-менеджер Евгений Никора тоже не сразу смог пройти в гимназию, но подтвердив своё право на посещение – прошёл. Он пообщался с учениками из 8 «Б» класса, пожелал им здоровья и сознательности в учебе.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Хочу поздравить с Днём знаний, пожелать крепкого здоровья, успехов в учебе, веры в себя. Потому что образование во все времена всегда было важно. А сейчас,  в XXI веке, образованный человек имеет другие, более сильные возможности, чтобы уверенно открывать двери в новую взрослую жизнь».

Сити-менеджер осмотрел кабинеты и столовую гимназии, убедившись, что всё готово к работе.

Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях, чтобы ничто не мешало им получать необходимые знания. Кроме того, Евгений Никора рассказал, что уже в следующем году будет отремонтирован фасад гимназии № 2 и забор по периметру территории учреждения.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я напомню, что гимназия построена в 1935 году. Ей 85 лет. Это действительно историческое здание, к которому надо относиться очень внимательно. Поэтому мы будем в этом году формировать всю необходимую документацию. В следующем году мы должны отремонтировать фасад этой замечательной школы. Кстати, кровлю мы уже отремонтировали».

Сейчас во второй гимназии работает 21 класс,  Здесь учатся 553 юных мурманчанина. Среди преподавателей есть педагоги, имеющие звания «Заслуженный учитель России» и «Лучший учитель России».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Медицинские инновации». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На АЗС Мурманской области цены на бензин держаться без изменений-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар снизился почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла более чем на 200 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 670 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика