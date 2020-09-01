День знаний Евгений Никора провёл в гимназии № 2

Поздравить с 1 сентября учеников мурманской гимназии № 2 сегодня приехал глава администрации города Евгений Никора. Воспользовавшись положением, он осмотрел здание школы, тем самым убедившись, что всё действительно готово к новому учебному году.

Вход во вторую мурманскую гимназию даже 1 сентября разрешён только ученикам и педагогам. Данные ограничения связаны с пандемией коронавируса. Поэтому родители остались ждать своих детей за порогом учреждения.

Сити-менеджер Евгений Никора тоже не сразу смог пройти в гимназию, но подтвердив своё право на посещение – прошёл. Он пообщался с учениками из 8 «Б» класса, пожелал им здоровья и сознательности в учебе.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Хочу поздравить с Днём знаний, пожелать крепкого здоровья, успехов в учебе, веры в себя. Потому что образование во все времена всегда было важно. А сейчас, в XXI веке, образованный человек имеет другие, более сильные возможности, чтобы уверенно открывать двери в новую взрослую жизнь».

Сити-менеджер осмотрел кабинеты и столовую гимназии, убедившись, что всё готово к работе.

Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях, чтобы ничто не мешало им получать необходимые знания. Кроме того, Евгений Никора рассказал, что уже в следующем году будет отремонтирован фасад гимназии № 2 и забор по периметру территории учреждения.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я напомню, что гимназия построена в 1935 году. Ей 85 лет. Это действительно историческое здание, к которому надо относиться очень внимательно. Поэтому мы будем в этом году формировать всю необходимую документацию. В следующем году мы должны отремонтировать фасад этой замечательной школы. Кстати, кровлю мы уже отремонтировали».

Сейчас во второй гимназии работает 21 класс, Здесь учатся 553 юных мурманчанина. Среди преподавателей есть педагоги, имеющие звания «Заслуженный учитель России» и «Лучший учитель России».