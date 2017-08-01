День знаний школы Мурманска встретят во всей красе

Наступил последний месяц лета, подготовка к 1 сентября в мурманских школах уже подходит к завершающей стадии. Как к новому учебному году готовятся в прогимназии № 61 на улице Туристов, проверил глава администрации г.Мурманска Андрей Сысоев.

Кафель на стенах и полу, новые окна на кухне и в столовой – в 61-й прогимназии города Мурманск заканчивается ремонт. Ради того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, здесь провели перепланировку. Теперь внутри светло и уютно. До полной готовности осталось внести ещё несколько небольших штрихов. Этим летом кроме косметического ремонта проведут замену и технической начинки столовой: здесь появится посудомоечная машина и пароконвектомат.

И это не все перемены, произошедшие за лето в прогимназии. «Своими силами наш коллектив в этом году очень много сделал, - говорит Татьяна Яночкина, заместитель директора по административно-хозяйственной работе прогимназии № 61 г.Мурманск. - Мы отремонтировали 14 классов, где провели покраску стен, укладку линолеума в двух классах».

Программа модернизации летом 2017 года затронула не только эту школу. Во многих учебных заведениях ведутся серьёзные работы: ремонтируют кровли, меняют электропроводку, системы отопления и водоснабжения.

- В 15 школах мы ремонтируем кровли, в 78 - сети и инженерные системы, в 25 учреждениях образования мы проводим общестроительные работы, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. – Получается, что в этом году у нас в программе задействовано более ста учебных учреждений.

Кроме того, в городе продолжается реализация программы «Тёплое окно». В её рамках старые оконные блоки меняют на современные стеклопакеты. Также к новому учебному году готовят школьные стадионы и спортивные площадки. Пока работы идут по планам, без задержек. Подготовку школ обещают завершить ко Дню знаний.