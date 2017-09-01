День знаний встретили с мороженным и воздушным фейерверком

Завершился День знания для школьников, ставшим уже традиционным и любимым праздником. «Мурманск – город сладкоежек» состоялся сегодня на центральной площади города. Юных гостей торжества на площади ждали конкурсы, призы, фейерверки из воздушных шариков и, конечно, море мороженного.

Праздник «Мурманск – город сладкоежек» проходит в столице Заполярья с 2011 года. В День знаний на центральной площади города разворачивается торжество, которое уже не мыслимо без мороженного.

- Я желаю всем вам успехов, трудолюбия, терпения, немножко удачи, - поздравляет с началом нового учебного года юных мурманчан Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - У нас с вами всё получится, потому что мы живём в городе-герое, в самом большом городе за Полярным кругом - Мурманске. А сейчас позвольте мне открыть замечательный праздник - 1 сентября. С Днем знаний!

Сегодня на площадь пришли не только маленькие сладкоежки и их родители, но и учителя. День знаний для них также является особенным днём. Они с волнением вспоминают свои школьные годы.

- Я помню своё первое сентября. Меня старшеклассник вёл по ступенькам школы в Мончегорске на мой первый учебный день, - вспоминает Ирина Ускова, директор школы № 5. - Я в детстве тоже очень любила мороженное, поэтому, я считаю, что сегодня у них настоящий праздник.

Для детворы на большой сцене развернулось яркое представление, подготовленное Детской театральной школой. Песни, танцы, сценки о школьной жизни. Начало учебного года должно быть ярким.

На площади Пять Углов разместились многочисленные интерактивные площадки, конкурсы и подвижные игры. В палатках можно было купить сладкую вату и мороженное. Впрочем, в финале праздника лакомство по традиции раздают всем бесплатно. Маленькие мурманчане в восторге:

- Тут очень громко играет музыка! Весело! На самом деле интересно поучаствовать во всём, очень хорошая задумка.

- Мне прикольно тут, весело! С друзьями тут встретилась.

- Очень весело, позитивно! Много знакомых, много людей.

Завершился праздник фейерверком из воздушных шаров и дискотекой. Впереди школьников ждут выходные, а уже в понедельник придётся с головой окунуться в учебу.