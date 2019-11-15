Денег в бюджете региона стало больше, но выросли и расходы

Изменения в проект закона об областном бюджете стали центральной темой повестки заседания комитета по бюджету, финансам и налогам в Мурманской областной думе.

На повестке дня заседания комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы 8 вопросов, главный - законопроект о внесении изменений в профильный закон на 2019 и плановый период 2020-21 годов.

Как прозвучало во время заседания, объём доходов областной казны в этом году увеличился почти на 16% и составил 81,5 миллиарда рублей. При этом расходы за текущий год увеличены без малого на 9 миллиардов рублей, превысив доходы на 350 миллионов.

«267,2 млн рублей будет направлено на поддержку муниципальных образований, 134 млн - на компенсацию предприятиям-перевозчикам и субсидию на авиационное обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов, - сообщила Елена Дягилева, врио заместителя губернатора Мурманской области - министра финансов Мурманской области. - В рамках направлений расходов на здравоохранение, образование и муниципалитеты, в целом, на повышение оплаты труда, выполнение указов президента направлено 744,1 миллиона рублей дополнительно».

Эти изменения отразились на объёмах госпрограмм, реализуемых на территории Кольского Заполярья.

«6,2 миллиарда рублей - обеспечение комфортной среды проживания населения региона, 1,8 – развитие здравоохранения, 0,6 млрд развитие образования, 204 млн – транспортная система, 0,2 млрд – управление региональными финансами и 115 – формирование современной городской среды Мурманской области», - сообщила Елена Дягилева, врио заместителя губернатора Мурманской области - министра финансов Мурманской области.

Выросли затраты на капитальное строительство гособъектов Мурманской области, в том числе и на детские сады в Печенге и Североморске.