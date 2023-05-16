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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.23 19:30

«Денежная» экскурсия: ученики «Академии телевидения» посетили музей Отделения по Мурманской области СЗГУ Центрального Банка РФ

Музей Мурманского отделения Центрального банка активно принимает посетителей. Сотрудники проводят индивидуальные и групповые экскурсии по предварительной записи. Впервые в его стенах побывали и ученики проекта «Академия телевидения».

В течение всего учебного года юные журналисты знакомятся с разными сферами деятельности в нашем регионе. В этом раз неподдельный интерес вызвала экскурсия по истории денег, которая проходит в музее регионального отделения Банка России. В первом зале хранятся фотоматериалы эпохи основания учреждения и появления его на Кольской земле. Также интерес ребят привлёк рабочий стол сотрудника госбанка послевоенного времени.

Ульяна Зайцева, ученица «Академии телевидения»: «Вот это очень интересная вещь, а для чего она использовалась?».

Екатерина Пакова, ведущий экономист экономического отдела Отделения по Мурманской области Северо-Западного Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации: «Это рабочее место сотрудника госбанка 40-60-х годов прошлого века. Здесь у нас представлены различные предметы, которые помогали ему в работе. Например, счёты - всем хорошо известные, лампа, чернильница, чернила. Из необычных предметов - арифмометр. Это простейший калькулятор, который работает без батареек, без электричества. В самых экстремальных условиях способен работать. Вычисления происходят за счёт того, что внутри шестеренки. За счет механической тяги шестеренки одна другую цепляют и производятся математические операции».

Помимо этого, ребята узнали, что раньше на весь экономический отдел была одна печатная машинка, а пользовался ей специально обученный человек – стенографистка. Также ученики «Академии телевидения» не смогли пройти мимо тележки по перевозки денег. Заглянула в неё Мирослава Галицкая.

Мирослава Галицкая, ученица «Академии телевидения»: «Здесь лежит мешок с 250 рублями, достаточно увесистый - по десять копеек. А это мешок для хранения бумажных денег - такие использовались в советское время».

Затем ребята перешли во второй зал. Там можно было рассмотреть банкноты разного времени, а также кассовые аппараты и калькуляторы советского периода.

Сотрудник банка подремонтировала, как машины считаю купюры и монеты.

Кульминацией экскурсии стал мешок, наполненный деньгами.

Даниил Деревянченко, ученик «Академии телевидения»: «Теперь мы с ребятами знаем вес 10 миллионов рублей. Это измельченные деньги, изъятые из обращения. Вес пакета около двух килограммов.

В завершении встречи ребята попробовали отличить подлинную банкноту от поддельной.

Экскурсия действительно получилась «денежной», разнообразной и познавательной.

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