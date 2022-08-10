День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.22 19:30
Денежные переводы свыше 10 тысяч рублей предлагают блокировать до повторного подтверждения
Такие меры направлены на предотвращение случаев мошенничества. По мнению экспертов, инициатива полезная, но требует дополнительного обсуждения и проработки нюансов, сообщают «Известия».
Совет по защите прав потребителей финансовых услуг обратился с таким предложением к Центральному Банку РФ. Замораживать переводы от 10 тысяч рублей до тех пор, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию или не введёт код безопасности.
Такие меры направлены на предотвращение случаев мошенничества. По мнению экспертов, инициатива полезная, но требует дополнительного обсуждения и проработки нюансов, сообщают «Известия».
Комментарии
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Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
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