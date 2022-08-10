Денежные переводы свыше 10 тысяч рублей предлагают блокировать до повторного подтверждения

Такие меры направлены на предотвращение случаев мошенничества. По мнению экспертов, инициатива полезная, но требует дополнительного обсуждения и проработки нюансов, сообщают «Известия».

Совет по защите прав потребителей финансовых услуг обратился с таким предложением к Центральному Банку РФ. Замораживать переводы от 10 тысяч рублей до тех пор, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию или не введёт код безопасности.

Такие меры направлены на предотвращение случаев мошенничества. По мнению экспертов, инициатива полезная, но требует дополнительного обсуждения и проработки нюансов, сообщают «Известия».