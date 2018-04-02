Денежные призы от Сбербанка достались мурманчанам

Жители Заполярья, одержавшие победу на 45-ом лыжном марафоне в Мурманске, получили ценные призы от партнёров соревнований. Среди подарков были не только сувениры, но и солидная денежная сумма, которую победителям вручил глава Мурманского отделения Сбербанка России.

В этом году лидерами самой главной в году лыжной гонки стали жители области. Для нашего региона и уровня этих международных состязаний такой результат, несомненно, значит много. Чтобы подбодрить спортсменов и поддержать их рвение к новым победам, Мурманское отделение Сбербанка подготовило ценные денежные призы. Суммы по 150 тысяч рублей получили Алексей Петухов и Анна Белая. Свой подарок лыжники могут потратить не только на спортивный инвентарь, но и на достойный отдых, который обязательно понадобиться после серьёзного испытания. Как признался управляющий Мурманским отделением Сбербанка, не важно, на что будет потрачена сумма, главное, чтобы это принесло пользу.

- Сбербанк России больше 10 лет тесно сотрудничает с организаторами Праздника Севера. И это, наверное, лучший праздник в году и для Сбербанка и для Мурманска, - отметил Сергей Филиппов, управляющий Мурманским отделением Сбербанка России. - Мой папа был когда-то руководителем пресс-центра Праздника Севера, поэтому я считаю своим долгом и как руководитель Сбербанка, и как преемник дела своего отца, продолжать добрые традиции.

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