Денежный бонус - для 85 лучших работников «Нерпы»

Совет молодёжи судоремонтного завода «Нерпа» подвёл итоги работы за прошедший год и назвал победителей молодёжного соревнования на звание лучших в своей профессии.

Богдану Романову нет ещё и тридцати, но он уже трудится мастером в одном из цехов судоремонтного предприятия «Нерпа». Такой карьерный рост молодой человек считает вполне достижимым, главное, любить свою работу. К слову, на заводе Богдан только 5-й год. Специалисту пришлось даже перепрофилироваться из архитектора в инженера-механика.

«Лучший рабочий по профессии» этого года, напротив, к руководящим должностям не рвётся. Алексей Жирнов трудится трубопроводчиком более 10 лет. Вместе со своей бригадой работает на заказах, которые приходят в заводские доки на ремонт. Одним из самых сложным, признаётся, для него стал «Вепрь».

Однако по итогам года лучшей бригадой стали судокорпусники-ремонтники корпусного производства. Мастер отмечает, что этот успех - заслуга общая.

Преимущественно в бригаде трудятся молодые и амбициозные работники, однако, это не всегда плюс, считает бригадир.

В этом году около 85 лучших работников «Нерпы» по итогам конкурса помимо зарплаты в конце месяца получат приятный денежный бонус.