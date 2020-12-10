Деньги – самый желанный новогодний подарок

Такими данными с информагенством ТАСС поделилась одна из консалтинговых компаний.

Деньги хотели бы найти под ёлочкой 52% мужчин и 63% женщин. На втором месте у мужчин находятся «умные» аксессуары, у женщин — косметика и парфюмерия. Неудовлетворенным останется спрос на путешествия, смартфоны, ноутбуки и косметические услуги.

А кухонные принадлежности дарят чаще, чем хотят получить в подарок. Наибольшее число респондентов (28%) в качестве подарков для подростков выбирают гаджеты и различные игры.

Также в первую десятку вошли смартфон и планшет.

Деньги подросткам собираются подарить 24% респондентов. Средний бюджет россиян на Новый год составит 25 тысяч рублей, отмечается в исследовании. Это на 28% больше, чем в 2019 году.