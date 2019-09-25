Деньги и внимание дорогам!

Как один из регионов-лидеров национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Мурманская область получит дополнительное финансирование на ремонт магистралей.

Эффективность региональной кампании по обновлению дорог в 2019 году была отмечена на заседании проектного комитета, которое провёл вице-премьер Максим Акимов. В этом году в рамках нацпроекта на территории Мурманской области были отремонтированы 40 дорожных объектов общей протяженностью 83,5 км. На работы было направлено больше миллиарда рублей, 872 млн из них поступили из федерального бюджета.

В настоящее время регион ведёт активную подготовку к реализации национального проекта в 2020 году: определён перечень объектов ремонта с учётом информации сайта «Убитые дороги» и мнения общественности.