Деньги на эти цели мы найдём - Антон Силуанов, глава Минфина

Борьба с коронавирусом в регионах стала главной темой совещания Президента РФ с членами правительства. При этом Владимир Путин отметил, что о второй волне COVID-19 пока говорить рано.

В Государственной Думе в первом чтении приняли бюджет на три предстоящих года. Об этом в начале совещания главе государства доложил премьер Михаил Мишустин. После короткого доклада участники видеоконференция перешли к теме пандемии, её последствий и дальнейших мер по противодействию.

Эпидемическая обстановка в регионах очень сильно отличается, везде разный запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала и даже коечный фонд. В некоторых субъектах свободных мест в инфекционных больницах почти нет. 95%, выделенных под больных коронавирусом плат, уже заполнено.

Татьяна Голикова, вице-премьер: «Ситуация продолжает осложняться… На высоких уровнях фиксации заболевания».

Все главы регионов до 30 октября должны предоставить сведения о наличии лекарств. Что же касается нехватки персонала в медучреждениях, то субъектам рекомендовано привлекать к работе студентов медицинских учебных заведений, в некоторых районах такой способ уже апробировали. Что же касается коечного фонда, то решать проблему нужно взвешенно.

В Мурманской области лекарствами заболевших уже обеспечивают. Тем не менее, бесплатные противовирусные препараты есть не во всех субъектах. На эти цели правительство планирует выделить 5 миллиардов рублей. Так же на помощь регионам выделят ещё 10 миллиардов - эти деньги пойдут на транспортное обслуживание инфицированных, средства индивидуальной защиты и тестирования.

Антон Силуанов, глава Минфина: «Деньги на эти цели мы найдем… Задачи будут выполнены».

Владимир Путин поручил Голиковой отправить в регионы комиссии для изучения обстоятельств жалоб, связанных с работой медиков по борьбе с коронавирусом.