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День за днём с «Арктик-ТВ»23.08.17 19:30

Деньги на реализацию проекта «Городская среда» есть, надо только воплотить в жизнь все задумки

Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич встретился с председателем Мурманской областной думы и руководителем регионального отделения партии «Едина Россия» Сергеем Дубовым. Основной темой разговора стала реализация в области партийного  проекта «Городская среда».

Создание комфортной городской среды требует от каждого из жителей инициативы, так как без решения жителей многоквартирных домов сегодня никто не построит во дворе спортивную или детскую площадки. Большая часть средств на реализацию партийной программы идут из федерального, областного и местного бюджетов, но гражданам всё равно придётся найти время на оформление заявки и вложить свои средства, доказать, что именно их территория рядом с их домом лучше десятка других.   

- Программа, я считаю, идёт успешно и все муниципалитеты в той или иной степени уже работают в рамках её реализации, - говорит Максим Сахневич, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта. - Кто-то успешнее, например, администрация Оленегорска, где работа по созданию комфортной городской среды фактически завершена. Там действительно объекты отремонтированы и сделаны.

В этом году в Мурманской области благоустроят 65 площадок во дворах и 30 общественных территорий. На большинстве объектах либо идут работы, либо всё уже готово. Но есть и свои проблемы, например, с заключением контрактов. Не каждый подрядчик готов работать за средства, которые предлагает муниципалитет во время конкурсных процедур. Как итог - остаются не освоенные деньги, которые по условиям проекта обязательно нужно освоить до конца года. 

- Наша главная задача в том, чтобы  все средства, которые выделили из федерального и регионального  бюджетов, были реализованы, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. - Самое главное, чтобы эти денежные средства были расходованы эффективно. Чтобы в конце года мы увидели, чего мы достигли и оценили деятельность каждого муниципалитета по итогам  реализации партийного проекта.

Программа продлится  ещё несколько лет и от того, насколько эффективно регионы будут использовать выделенные средства, зависит дальнейший объём  финансирования.

Весной в наш регион уже приезжал федеральный координатор проекта, депутат Государственной Думы Александр Васильев.  Это его визит, как и приезд специальной комиссии, точно не последний.   

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