Деньги прихожан похитил лихоимец

В Мурманске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из церковной лавки.

Местный житель проник в часовню, разбив окно камнем.

Сотрудники уголовного розыска предполагаемого нарушителя закона нашли «по горячим следам». 50-летний мужчина в содеянном признался и рассказал, что похищенные деньги (три тысячи рублей) потратил на личные нужды.

Полицейские установили, что задержанный также причастен к ещё одному преступлению. В Первомайском округе Мурманска подозреваемый таким же способом разбил окно в помещение бани, где похитил гигиенические средства на общую сумму 500 рулей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.