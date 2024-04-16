День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.24 20:00
Денис Панов, и.о. прокурора города Оленегорска: об оскорблении человека и ответственности за плохое слово
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Последние комментарии
Валентина
09.04.24 16:44
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егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
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