День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.24 12:00
Денис Шалабанов: о том, что происходит на морском вокзале Мурманска по пятницам
Почему именно это лето в Мурманске стало богатым на музыкальные события под открытым небом?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Денис Шалабанов, главный специалист отдела творческих компетенций ГАУМО «Молодая Арктика», рассказывает о реализации программы «Пианино на проспекте» и других задумках «Молодой Арктики».
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
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