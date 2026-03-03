Денис Шапедько: о богатстве выбора, или Всё о «Мясорубке»

В Мурманской области продолжает развитие локальная сеть мясных магазинов «Мясорубка».

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Денис Шапедько, основатель сети мясных магазинов, рассказывает о стратегии уникальности продукта, вызовах северной логистики и трендах рынка охлаждённого мяса. Он делится секретами, как формируется ассортимент, расскажет о том, что значит «рубим при вас» и как он борется с мифом о «накачанном» мясе.