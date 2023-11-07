Денис Шляпников и Екатерина Дружинина: о горнолыжном спорте и подготовке чемпионов – из первых уст

В Кировске на склоне областной горнолыжной спортивной школы с 28 ноября по 3 декабря пройдёт Кубок России по горнолыжному спорту.

Как проходит подготовка спортсменов и что организаторы готовят гостям – об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывают Денис Шляпников, генеральный директор АНО «СпортКульт51», и Екатерина Дружинина, директор Кировской СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу.