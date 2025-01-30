Денис Синяков: холодный расчёт в трудной ситуации

Наш регион известен своей капризной погодой, которая способна удивлять даже самых бывалых жителей. Северяне знают: куртка должна быть под рукой всегда, даже в самый жаркий день. Ведь буквально за пару часов солнце может смениться снегопадом.

А что делать тем, кто попал в ловушку непогоды и столкнулся с первыми признаками обморожения?

На эти и многие другие вопросы о нашей безопасности сегодня отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Денис Синяков, спасатель аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области.