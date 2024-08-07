Денис Синяков и Евгений Блинков: о правилах поведения в лесу

Туристов и отдыхающих северян в лесу могут подстерегать дикие звери, клещи, ядовитые растения и самая распространенная опасность - возможность заблудиться.

Увлекшись лесной прогулкой, сбором ягод или грибов, можно потерять счёт времени, забыть про ориентиры и заплутать.

О том, как безопасно сходить на «тихую охоту» сегодня рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Денис Синяков и Евгений Блинков, спасатели аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области.