Денис Синяков и Евгений Блинков: «Весна – прекрасная! Вода – опасная!»

Через три приходит лето. А у нас в регионе некоторые водоёмы всё ещё покрыты льдом, создавая и для рыбаков, и для неосторожных граждан иллюзию прочности и необоснованной уверенности собственной безопасности.

«Весенний лед – опасен!», - повторяют раз за разом спасатели. «Ничего страшного не произойдёт, мы сто раз так делали», - отвечают им храбрецы и устраивают себе аттракцион невиданной храбрости и безрассудства. И нередко со смертельным исходом.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Денис Синяков и Евгений Блинков, спасатели аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, в очередной раз предупреждают земляков, что весна – прекрасная, а вода – опасная! А также расскажут о том, как помочь себе или товарищу, если весенняя авантюра превратилась в беду.