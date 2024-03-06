Денис Синяков: на улице гололедица! Упал и сразу приложи к ушибу лёд

На улице март: на улице оттепель, поют птички, а на душе ожидание лета! Засмотрелся на веселых синичек – и упал! А, между тем, день за днём Гидрометцентр предупреждает нас о гололедице…

В этот период значительно увеличивается количество уличных травм - ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в два раза!

Что делать, если, даже соблюдая все правила безопасности, всё же поскользнулся и очень больно ударился? На что обращать внимания и как помочь себе в этой ситуации?

Ответы на эти вопросы даёт гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Денис Синяков, спасатель аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области.