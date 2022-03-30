Денис Спицов, знаменитый лыжник, впервые собирается покорить 70-километровый марафон в Мончегорске

Вот уже много лет в Мончегорске проходит Чемпионат России по лыжным гонкам, куда приезжают самые сильные спортсмены со всей страны. В этом году соревнования посетит и олимпийский чемпион. А также четырёхкратный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр общего зачёта многодневной гонки «Тур де Ски 2021», победитель и призёр этапов Кубка мира Денис Спицов. Он выйдет на трассу 70 км марафона в Мончегорске.

Участие в будущем ультрамарафоне столь именитого спортсмена – результат совместной работы по поддержке лыжного спорта администрации Мончегорска и Кольской ГМК.

На Олимпиаде-2022 Денис завоевал золотую медаль в эстафете – первую для наших атлетов после 1980 года. Там же чемпион взял «серебро» в скиатлоне, уступив только Александру Большунову.

Денис Спицов, олимпийский чемпион 2022 года: «Всем привет, дорогие болельщики и любители лыжных гонок, 10 апреля приглашаю всех в город Мончегорск, где пройдёт Чемпионат России по лыжным гонкам, где я своей спортивной карьере впервые выйду на старт ультрамарафона в 70 километров. Приходите, поддержать и поболеть за лучших лыжников нашей страны. Увидимся в Мончегорске».