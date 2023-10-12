Денис Яковенко: какие проблемы северян помогает решать СРО НП «Жилищное объединение Мурмана»?

Наши коллеги - журналисты информационного агентства «СеверПост» - запустили медиапроект «Кто хозяин в доме». И мы с радостью к нему присоединились.

Проект направлен на освещение темы развития ТСЖ, советов домов и совместной работы северян и управляющих компаний. Ведь только сообща мы сможем сделать жизнь в нашем регионе комфортнее.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - директор саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Жилищное объединение Мурмана», председатель комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области Денис Яковенко, с которым идёт разговор о насущных проблемах ЖКХ, выясняем, какие из них и каким образом уже удалось решить.