Депутат Александр Макаревич привык солировать

Что представляет из себя фракция партии «Справедливая Россия» в Мурманской областной Думе? Как её председатель и единственный член успевает выполнять наказы избирателей?

К сожалению, мы так и смогли добиться ответов на простые вопросы у гостя сегодняшней программы ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».

С первых минут Александр Макаревич заявил, что журналист со своими вопросами ему мешает, а он привык солировать.

Своими впечатлениями делится Александра Ретунская, ведущая программы: «Александр Геннадьевич очень воинственно пришёл и предложил мне покинуть студию. Он сказал, что будет солировать все время, ему никто не нужен в качестве оппонента».

Но монологу в прямом эфире помешали сообщения и звонки от радиослушателей и зрителей – не все они пришлись по душе региональному парламентарию. А на некоторые и он и вовсе решил не отвечать

- Ответьте, пожалуйста, на вопрос!

- Моё время истекло… Спасибо.

«К сожалению, мне было интересно, что полезного хотят сделать для жителей региона, в частности спикер, говорит Александра Ретунская. - И, тем не менее, кое-что удалось прояснить во время прямого эфира. Например, сколько же в итоге зарабатывает депутат Макаревич, вот уже 13 лет заседающий в Мурманской областной Думе».

Смотрите программу в разделе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» на сайте арктик-тв.рф.