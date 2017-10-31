Депутат Госдумы – не волшебник

Одну неделю каждого месяца бывший глава Мурманска, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер работает в регионе: встречается с жителями, отвечает на обращения граждан. Чаще всего народного избранника просят решить вопросы в сферах медицины, коммунального хозяйства или труда. Но помочь удается далеко не всем, но дело не в ограничениях, которые есть у федеральных парламентариев.

Валентина Процак просит не за себя, а за мужа, который долгое время работал водителем в автоколонне 1118. Годы безаварийной езды и тысячи перевезённых пассажиров тому свидетельство. Но предприятие обанкротилось, а сотрудники, честно заработавшие свою зарплату, остались не у удел.

- У меня муж потерял зрение, потерял на работе, ему нужна операция, - делится своими бедами Валентина Процак, мурманчанка. - Неужели этих 39 тысяч с 2014 года не выплатить. Я просто не представляю!

Уже второй раз Валентина Николаевна приходит в приёмную к депутату Государственной Думы Алексею Веллеру, вот только решить проблему пенсионерки народный избранник пока не может. Вопрос уже держит на контроле прокуратура, а банкротством транспортной организации занимаются судебные приставы. Но, по словам женщины, инспекторы не спешат распродавать активы, оставшиеся от предприятия.

- Год уже занимаемся этим вопросом, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы СФ РФ. - Есть документы подтверждающие право гражданина получить заработную плату, но, к сожалению, ситуация с выплатой на сегодня не решена. Сейчас будем думать, как добиться результата.

Депутат Государственной Думы подчеркивает, что главная задача парламентария определить, есть ли законная возможность решить ту или иную проблему. Но по статистике, помочь удается только 30% обратившихся.