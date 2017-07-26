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День за днём с «Арктик-ТВ»26.07.17 19:30

Депутат Госдумы Алексей Веллер в гостях у «Сказки»

Заключительную в нынешнем политическом сезоне региональную неделю депутат Госдумы Алексей Веллер начал с посещения стройплощадки. Бывший градоначальник впервые побывал в гостях у «Сказки» - в детском городке напротив Семёновского озера.  Правда, на объекте политик вёл себя, скорее всего, как профессиональный строитель и давал дельные советы по благоустройству территории.

Напомним, проект реконструкции городка на Семёновском озере был впервые озвучен два года назад в бытность Алексея Веллера главой города. Проект рождался  в муках, пришлось долго судиться с ларечниками и доказывать, что детская площадка это не место для возлияний под шашлычок.

Потом были консультации с жителями окрестных домов, у которых спрашивали, а какой они хотят видеть зону отдыха. Публике был представлен окончательный проект - с кирпичными башенками и скамейками для отдыха. После этого на стройплощадке закипела работа.

- На самом деле приятно,  что задуманное сегодня находит своё реальное воплощение, - отметил Алексей Веллер, депутат Госдумы РФ.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, заверяет: «Никакого алкоголя и шашлыков здесь не будет. Будет место для отдыха!»

О старом городке «Сказка» пока напоминает только здание кафе. Но по мнению присутствующих, его необходимо перенести ближе к крепостной стене, тогда в центре образуется площадь для народных гуляний. Пока идут подготовительные работы, в проект ещё можно вносить коррективы.

«Сказку» обещают сделать былью уже к октябрю 2018 году. Этим летом завершат все подготовительные работы, а закипит строительство в следующем году. За периметром зоны отдыха появится закрытая автомобильная стоянка. Займут своё место вокруг костра фигуры 12 месяцев, Летучий корабль в реальную величину и сказочные персонажи. В общей сложности 44 объекта малой архитектуры, каждый из которых потенциально может составить конкуренцию коту Семёну.

- Всё, что здесь есть и будет, мне нравится, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманск. - Если говорить про альтернативу коту Семёну, то кошке Муське найдём место. Я даже знаю из кого слепить её…

Со стройплощадки депутат Госдумы торопится на совещание в мэрию. Но уже завтра обещает снова пойти в народ - посетить дворы родного города и оценить, как реализуется в Мурманске партпроект «Комфортная среда». Так что у мурманчан есть шанс встретить у своего подъезда Алексея Веллера и, пользуясь случаем, дать наказ своему депутату в Госдуме.

 

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