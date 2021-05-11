Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»

Предварительное голосование определит кандидатов партии на осенних выборах в облдуму и в высший законодательный орган страны.

Депутат Государственной Думы пяти созывов Евгений Федоров, кандидат экономических наук, участник войны в Афганистане, полковник запаса. Состоит в парламентском комитете по бюджету и налогам.

Напомним, 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня. Основными станут выборы в Государственную Думу. Мурманчане будут выбирать депутатов областной Думы и представителей региона в высшем законодательном органе страны.

Праймериз «Единой России» для определения кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах, состоится с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня.

Евгений Федоров, депутат Госдумы, участник праймериз «Единой России»: «Мурманск я рассматриваю как передовой форпост российского государства. Отечеству служат все жители Мурманска, не только люди в погонах. Я считаю, что должен послужить людям, которые служат родине. Поскольку я жил в ЗАТО, прекрасно понимаю, что здесь есть определенные проблемы. Мы будем наращивать поддержку, и я приложу все усилия для того, чтобы существенно улучшить жизнь в закрытых территориальных образованиях».