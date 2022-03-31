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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.22 19:30

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко продолжает проводить рабочие встречи в малых городах региона

На этот раз в центре внимания депутата - город Гаджиево. Татьяна Алексеевна с представителем Мурманской областной Думы и главой муниципалитета вновь оценила уровень социальной и медицинской сферы города.

Вновь и вновь прорабатываются вопросы обеспечения небольших городов и посёлков Мурманской области медицинскими кадрами. Так, в рамках региональных встреч Татьяна Кусайко, депутат Госдумы, провела открытый приём в Гаджиево. До непосредственной личной встречи с гаджиевцами заглянула в медучреждение города. Понятной для специалиста-врача стала острая проблема нехватки узких специалистов. Но страдать из-за этого юные пациенты не должны.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Вопросы организации оказания медицинской помощи, учитывая особенности города Гаджиево, где проживает 3400 детского населения, они первичны. Это оказание педиатрической, специализированной помощи. Поэтому необходимо информировать больше население о тех изменениях, которые есть сейчас. Мы активно взаимодействуем с директором МСЧ, решаются вопросы по организации выезда специалистов на территорию Гаджиево».

Ответили участники встречи и на вопросы северян по сфере ЖКХ, прежде всего, это медленный процесс ремонтов домов гарнизона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я уже резко сказал, что канализацию мы должны «победить» летом, чтобы не было проблем в следующую осень».

Такие встречи за пределами мониторов и экранов компьютеров и телефонов помогают власти расставить приоритеты, стать действительно помощником жителям муниципального образования, особенно такого большого, как ЗАТО Александровск.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «С каким бы накалом страстей они не проходили, встречи нужны, например, мне для того, чтобы понимать, что нужно сделать для жителей, потому что многие не понимают, какие-то вещи или не знают».

А каналов обратной связи, как правило, предостаточно, например, у областных медучреждений есть положительный опыт персональных уведомлений граждан, когда пациентам с тем или иным заболеванием специалисты регистратуры звонят заранее, сообщая о будущем приёме врача. Запись на соответствующую дату в таком случае будет осуществлена быстро и максимально эффективно. Речь о специалистах, которые приезжают в ЗАТО только для осмотров.

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