Депутат Государственной Думы Алексей Веллер принял участие в программе «Время покажет» на «Первом канале»

В студии эксперты говорили о статистике заболевания новой коронавирусной инфекцией и принимаемых в регионах мерах борьбы с пандемией.

Алексей Веллер отметил, что готовых рецептов на сегодняшний день нет. Поэтому каждый губернатор, каждый регион двигаются методом проб и ошибок. Есть удачные пробы, есть ошибки. Где-то лучше ситуация, где-то более опытные руководители, где-то менее и ситуация сложнее.

Алексей Борисович обратил внимание на то, что в программе очень много говорили о статистике. Чтобы принимать взвешенные решения, руководителям регионов нужно обладать большей информацией.

В связи с этим у депутата возникла идея ввести новый, возможно, полезный статистический показатель, связанный с числом заболевших COVID-19 среди людей, всё это время вынужденных ходит на работу, например, сотрудников продуктовых магазинов.