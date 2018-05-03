В рамках традиционной региональной недели депутат Государственной Думы Алексей Веллер провёл личный приём горожан. Разговор шёл о всё тех же, волнующих северян темы: жилищный вопрос, война с коммунальщиками и медицина.

Личный приём и открытый диалог – самые продуктивные формы работы с населением для депутата любого уровня: муниципального, регионального или федерального. На каждую такую встречу горожане записываются заранее. Мурманчане получают ответы на свои вопросы, которые чаще всего касаются жилищно-коммунальных проблем и социальной сферы. Сегодняшнюю встречу начали с актуального вопроса расселения из ветхого и аварийного жилья. Подобные диалоги помогают грамотно мониторить ситуацию с очерёдностью расселения.

- Сейчас такие проблемы мы слышим сплошь и рядом, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Нужно честно говорить, что у нас ещё достаточно большое количество мурманчан, проживают в домах, признанных аварийными. Эмоционально всегда трудно вести такой диалог, но его вести нужно.