Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко встретилась с активистами РДДМ «Движение Первых» Мурманской области

В Региональном центре добровольчества состоялась встреча активистов отделения «Движения Первых» с депутатом Государственной Думы РФ Татьяной Кусайко. В формате круглого стола обсудили ряд вопросов.

«Движение Первых» на слуху многих, особенно у молодёжи. В нашем регионе с января этого года открыли 62 отделения. Активисты реализуют свои идеи в школах, лицеях, вузах, спортивных центрах. Один из таких активистов - Илья Либерман. Парень пять лет состоял в Российском движении школьников и затем перешёл в «Движение Первых». Участвовал от нашего региона в первом съезде сообщества в Москве.

Илья Либерман, активист РДДМ «Движение Первых» Мурманской области: «Мы занимаемся различными акциями. Так как движение начинает только набирать обороты, то мы, как самые первые инициаторы, придумываем проекты, акции, флешмобы. Сделали флешмоб, который придумали по моей инициативе на встрече солнца, который назвали «Дайте свет».

Как отмечают ребята, «Движение Первых» - это эмоции и большой опыт. В рамках круглого стола встретились активисты колледжа МАГУ и юные общественники из гимназии №9, которые тоже выступают со своими инициативами в классах. Познакомиться с ребятами приехала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Я всегда готова поддержать любые инициативы. Очень интересная сейчас инициатива по созданию везде в организациях своего стенда. Это такое «Движение Первых», которые будут показывать свои инициативы на местном уровне. которые можно объединять».

Депутат рассказала о своей работе, а ребята рассказали о «Движении Первых», чем каждый из них будет полезен в своих учебных заведениях.

Мария Чернышева, председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Мурманской области: «Практически в каждой школе уже знают про это движение. Может быть, это будет в каком-то молодёжном центре, клубе. Уже есть педагоги, которые эту историю продвигают, есть ребята в школах, которые для своих сверстниках рассказывают про новое движение».

Это 12 направлений, связанных с экологией, событийными мероприятиями, встречами с разными людьми. Стать частью команды можно, зарегистрировавшись на сайте будьвдвижении.рф