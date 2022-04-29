Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко посетила обновленный Центр занятости населения в Мурманске

В конце прошлого года Центр занятости населения Мурманска открыли после масштабного обновления. Учреждение изменилось не только внешне, здесь появились новые сервисы, поменялся и принцип работы. Клиентоориентированность сейчас на первом месте. Каждый посетитель, который ищет работу, теперь может не приходить для подачи заявления, а прислать документы онлайн.

Роман Антонов, директор Центра занятости населения Мурманска: «Мы активно занимаемся информационным наполнением наших ресурсов в интернете. Это наш интерактивный портал, группа в соцсети «ВКонтакте». Мы открыли два канала, мы есть и в «Телеграм». Люди, на наш взгляд, активно посещают эти площадки. Мы стараемся размещать там только актуальную и полезную информацию».

По данным центра занятости, сейчас наблюдается нехватка врачей и квалифицированных рабочих, таких как сварщики, бетонщики, арматурщики. Помочь исправить ситуацию могут прибывшие в Заполярье украинские беженцы.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «На настоящий момент, как мне сказали, 9 человек, которые находятся под контролем центра занятости. Это говорит о том, что при подтверждении всех документов они будут трудоустроены. На настоящий момент уже один человек трудоустраивается».

Кроме того, Центр занятости населения предоставляет возможность временного трудоустройства. Такой вариант необходим для молодёжи и людей с ограниченными возможностями здоровья.