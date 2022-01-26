Третий кассационный суд Санкт-Петербурга опубликовал кассационное определение по делу, рассмотренному ещё в декабре прошлого года. В нём суд отменил решения Октябрьского районного суда и Мурманского областного суда, которые отказались лишить мандата депутата мурманского горсовета Виктора Хабарова.

Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата. Напомним, с требованием отправить Хабарова в отставку в суд обратился губернатор Мурманской области. Депутат скрыл информацию о том, что у него есть недвижимость и счета в Болгарии. А это – явное нарушение закона.

Сначала Октябрьский районный суд Мурманска, а затем и Мурманский областной суд решили, что вполне достаточно и предупреждения, которое депутату вынесли его коллеги. Тем не менее, третий кассационный суд решения местных инстанций отменил. По мнению петербургского суда, были неправильно истолкованы нормы закона.

Сразу же после обращения губернатора к горсовету с требованием уволить Виктора Хабарова, депутаты были обязаны это решение рассмотреть и утвердить. Вместо этого коллеги Хабарова вынесли ему простое предупреждение, а вопрос об отставке даже не рассматривался. А значит, по мнению кассационного суда, горсовет сам нарушил закон. Попытался заменить одну меру на другую, более лёгкую, что в этом случае недопустимо.

Чем было вызвано такое решение народных избранников, сказать трудно. Быть может, депутаты хотели спасти от справедливого наказания своего давнишнего коллегу. Тем не менее, суд Санкт-Петербурга вернул дело в Мурманск. Здесь его снова рассмотрят уже с учётом мнения кассационной инстанции. Получается, что Виктору Хабарову уже будет не уйти от ответственности.