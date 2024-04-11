Депутат Мурманской областной Думы Аннa Гришко рассказала юным журналистам о больших возможностях для молодёжи, живущей на севере

И вновь время большого интервью! Но не у наших сотрудников, а учеников «Академии телевидения». На этот раз юные журналисты встретились с депутатом Мурманской областной Думы Анной Гришко.

В гости к воспитанникам проекта «Академия телевидения» регулярно приходят важные гости: политики, музыканты, спортсмены, общественные деятели. Дети всегда внимательно слушают спикеров и не обделяют их своими вопросами. В этот раз на встречу с будущими журналистами пришла Анна Гришко. Она рассказала о своей работе в областной Думе, о создании и развитии творческих проектов, которые успешно реализует в Мурманской области.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «После переезда из Санкт-Петербурга на север я преподавала в Детской школе искусств Гаджиево. Потом стала автором различных общественных проектов. Флагманский проект нашей команды «Музыкальные надежды Арктики». Как общественника и автора больших проектов меня уже знали в нашем регионе. И я решила, что могу помогать не только своей целевой аудитории, но и обществу. Поэтому решила помогать, как депутат регионального парламента».

Девушка признается, что безумно любит то, чем занимается сейчас. И в её планах ещё много интересных и полезных проектов. А ещё Анна уверена, что север – место, где исполняются мечты. Здесь немало возможностей для реализации молодых людей, например, таких как ученики «Академии телевидения».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Сейчас, на мой взгляд, в нашем регионе беспрецедентные меры поддержки. Это материальное, в том числе стимулирование, это и поддержка молодых специалистов, это и перезагрузка нашего МАУ. Я сегодня также говорила, что мы инициировали открытие нового направления. Учиться интересно, какие специалисты привлекаются, какие молодёжные пространства».

Ученики медиашколы после встречи с Анной Гришко признались, что были очень вдохновлены её рассказом.

Ульяна Зайцева, ученица «Академии телевидения»: «У меня появилось такое желание, точнее разгорелось сильнее, потому что дома я занимаюсь музыкой – играю на укулеле и пытаюсь петь».

У юных журналистов это была далеко не последняя пресс-конференция. С каждым разом они становятся все опытней. Уверенней задают вопросы, общаются с важными спикерами.