Депутат облдумы Алла Истомина провела первый личный приём граждан

В рамках действующих противоковидных ограничений встреча состоялась по средствам телефонной связи. Первым с проблемой из сферы ЖКХ к депутату обратился ветеран Великой Отечественной войны.

Такие приемы граждан - практика давняя и зарекомендовавшая себя, как наиболее эффективная. По признанию руководителя «Мурманэнегосбыта», её часто просят решить проблемы из жилищно-коммунальной сферы. Например, разобраться с текущими кровлями, сломанным бойлером в доме или нарушением температурного режима в квартирах.

Алла Истомина, депутат Мурманской областной Думы: «По телефону, как правило, озвучивается конкретная проблема. Когда ты разговариваешь, можно узнать ещё ряд нужной информации с данной проблемой. И это тоже даёт понимание глубины проблемы. Куда уже обращались, как можно помочь. Не стоит терять время на обращение в те организации, которые уже знают об этой проблеме».