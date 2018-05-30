Депутат помог молодому автору издать книгу

Сегодня в Центральной детской библиотеке состоялась передача в библиотечный фонд книг мурманской писательницы Екатерины Панфиловой.

Школьники познакомились лично с автором уже третьей детской книги «Маленький синий вертолёт на Северном полюсе». Эта сказка и для детей, и для взрослых, ведь все мы любим погрузиться в вымышленный мир приключений.

Ребята активно участвовали в заданиях. А воспитывать любовь к чтению и творческую активность им помогла сама иллюстратор детской книги.

- Работа над книгой была не столь долгая, как путь к её изданию в бумажном виде, - говорит Екатерина Панфилова, художник-иллюстратор. - Обычно над книжкой где-то полгода работаешь, это полностью с корректурой, с иллюстрациями, со всем. А потом самое интересное - надо найти издателя. В течении года этот проект был реализован.

Издание книги из личных средств профинансировал Игорь Морарь, депутат горосовета. В мурманских филиалах теперь появится около 300 экземпляров детской книжки.

- Это замечательная и милая история, которая нравится детям и их родителям, - отметил Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - И самое главное, наверное, для принятия решения для меня было то, что необходимо помогать нашим молодым, талантливым, мурманским, творческим людям.

Теперь и вы можете познакомить своих маленьких читателей с творчеством молодой писательницы. Ведь, как говориться, «книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет».