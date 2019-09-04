Депутат ведёт приём без записи

ЖКХ, пенсии и другие проблемы, которые волнуют жителей мурманска и области. Депутат Государственной Думы Алексей Веллер провёл встречу с гражданами в рамках штаба общественной поддержки врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Проблем в Заполярье немало. Иногда даже те вопросы, которые можно было бы решить на местах при помощи чиновников паспортного стола или руководства управляющей компании, для людей становятся головной болью надолго. В этих случаях со своими заботами люди идут к руководству области.

«У нас сейчас будет вести приём Веллер Алексей Борисович, - сообщила Антон Гац, волонтёр штаба общественной поддержки Андрея Чибиса. - Если смотреть по проблематике, например, или по сферам, то приём этот будет, скорее всего, по деятельность ЖКХ, городской среде, ну, может быть, затронем вопрос здравоохранения».

Важное отличие от традиционных приёмов в том, что заранее никакой записи не было. Люди подходят в порядке живой очереди, друг за другом. У всех свои заботы, вопросы. Но есть и те, кто идут с предложениями. Например, одна из жительниц Мурманска пришла к Алексею Веллеру с предложением сделать специальную памятку, в которой бы объяснялось, что владельцы квартир - сами кузнецы своего коммунального счастья. Не временщики, а хозяева. А потому и заниматься благополучием многоквартирных домов надо самостоятельно, а не надеяться на муниципалитет или управляющие компании. Вручать памятку пенсионерка предложила вместе с документами на приобретение квартиры.

Есть вопросы и серьёзнее. Одну из посетительниц в результате ошибки или недосмотра паспортно-визовой службы фактически лишили российского гражданства. Женщина была прописана в республике Беларусь при советском союзе. А после развала - автоматически оказалась гражданкой этой страны, несмотря на то, что длительное время жила и работала в Снежногорске. В 2005 году она смогла побороть систему и получить Российский паспорт. Но недавно что-то снова пошло не так и документ оказался недействительным. При этом суд - на стороне северянки. А вот паспортно-визовая служба Снежногорска судебные решения почему-то игнорирует и восстанавливать паспорт не спешит.

Такие встречи проводит не только штаб Андрея Чибиса. Другие кандидаты в губернаторы тоже заняты предвыборной гонкой. Максим Белов провёл пресс-конференцию. Михаил Антропов - осваивает блогосферу и участвует в митингах. Виталий Измайлов, судя по фотографиям в соцсети, занят улучшением инфраструктуры своей дачи, а Василий Буров участвует во всех публичных мероприятиях и в теледебатах с другими претендентами на пост главы региона, а Геннадий Тупикин знакомится с севером и северянами.