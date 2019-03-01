Депутатов по осени посчитают, а партийное сито кандидатом надо пройти весной

На календаре - весна, а значит, всё ближе 8 сентября - день выборов депутатов горсовета областного центра. В региональном отделении партии «Единая Россия» журналистам рассказали о том, зачем нужна процедура предварительного голосования и кто может принять в ней участие.

До выборов в городской Совет Мурманска больше полугода, но в областном центре уже начали подготовку к проведению внутрипартийного предварительного голосования, которое состоится 26 мая и определит претендентов для последующего выдвижения на участие в избирательной гонке 2019 года.

«Десять депутатов будут избираться по партийному списку и ещё двадцать два человека - по мажоритарным избирательным округам, - поясняет Василий Андрианов, председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в Мурманске, секретарь Мурманского местного отделения партии «Единая Россия». - Избиратели будут голосовать в день проведения голосования 8 сентября 2019 года по двум бюллетеням. В первом бюллетене будут проставлены фамилии кандидатов, находящихся в общегородском партийном списке, во второй будут включены фамилии кандидатов, которые будут выдвинуты по двухмандатным округам».

Василий Андрианов также рассказал, что создан оргкомитет по проведению праймериз. Документы принимают до апреля, список необходимых бумаг можно найти на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ни одна другая партия на сегодняшний день в Российской Федерации не использует такой механизм. Он позволяет гражданам, рядовым членам партии, представителям общественных организаций, объединений широко участвовать в обсуждении кандидатур, желающих выдвинуться и представлять интересы партии на выборах», - отметил Василий Андрианов, председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в Мурманске, секретарь Мурманского местного отделения партии «Единая Россия».

Потенциальные кандидаты с 31 марта будут участвовать в гласных и открытых дебатах. После предварительного голосования, которое, напомним, состоится 26 мая, комиссия партии власти сформирует окончательный партийный список участников осенних выборов.